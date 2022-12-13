Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı 15:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İzmir'de sağanak sonrası araçlar suya gömüldü
İzmir'de kuvvetli sağanak taşkınlara yol açtı. Konak, Balçova ve Narlıdere ilçelerinde bazı yollar suyla doldu. Sürücüler zor anlar yaşadı, bazı araçlar mahsur kaldı.
İzmir'de yağış etkisini öğle saatlerinde artırdı. Konak'ta Tarihi Kemeraltı Çarşısında bazı sokaklar göle döndü. Esnaf, kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.
Sağanak geçişi en çok Balçova ve Narlıdere ilçelerini etkiledi. Sahile yakın yollar ve alt geçitler su altında kaldı. İtfaiye ekipleri, mahsur kalan araçları kurtarmak ve suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.
Yağış sebebiyle kent içi ulaşımda da aksamalar yaşanıyor. Bazı yollarda trafik akışı güçlükle sağlanıyor. Kayganlaşan yollarda kazalar da meydana geldi.
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