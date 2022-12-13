İzmir'de yağış etkisini öğle saatlerinde artırdı. Konak'ta Tarihi Kemeraltı Çarşısında bazı sokaklar göle döndü. Esnaf, kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.

Sağanak geçişi en çok Balçova ve Narlıdere ilçelerini etkiledi. Sahile yakın yollar ve alt geçitler su altında kaldı. İtfaiye ekipleri, mahsur kalan araçları kurtarmak ve suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.

Yağış sebebiyle kent içi ulaşımda da aksamalar yaşanıyor. Bazı yollarda trafik akışı güçlükle sağlanıyor. Kayganlaşan yollarda kazalar da meydana geldi.