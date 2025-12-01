Çok Bulutlu 6.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 01.12.2025 09:33

İzmir’de rekor uyuşturucu hap operasyonu: 2,3 milyon hap ele geçirildi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 milyon 309 bin 774 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Hap sayısının, kentte tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olduğu belirtildi.

İzmir’de rekor uyuşturucu hap operasyonu: 2,3 milyon hap ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla dağıtım merkezlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Karabağlar ilçesindeki iki farklı adreste yüklü miktarda uyuşturucu bulundurulduğu ve uyuşturucuların "torbacı" olarak adlandırılan sokak satıcılarına dağıtım yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçildi.

Adreslere yapılan eş zamanlı baskında 2 milyon 309 bin 774 uyuşturucu hap ile uyuşturucu yapımında kullanılan makine ve uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi.

Polis ekiplerince 1 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu hap sayısının, İzmir'de tek seferde ele geçirilen en yüksek hap miktarı olduğu belirtildi.

ETİKETLER
İzmir Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Maraş çöreği artık AB tescilli
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:18
İstanbul'da sağanak etkili oldu: Trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı
10:07
Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,7 büyüdü
10:08
Asgari ücret maratonu başlıyor
09:50
Altın yeni haftaya yükselişle başladı
09:48
Soykırımcı İsrail ordusu Batı Şeria'nın Tubas kentine yeniden baskın düzenledi
09:47
Bugün hava nasıl olacak?
Gazze’de yaşam mezarlıklara sıkıştı
Gazze’de yaşam mezarlıklara sıkıştı
FOTO FOKUS
Avcılar'da metrobüs arızalandı: Duraklarda yoğunluk oluştu
Avcılar'da metrobüs arızalandı: Duraklarda yoğunluk oluştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ