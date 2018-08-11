  • 11 AĞUSTOS 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 6.414
    EURO 7.324
  • BIST 94939.63
    ALTIN 249.72
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İzmir'de plastik fabrikasında yangın

İzmir'de plastik fabrikasında yangın

İzmir Çiğli'de Ulukent Sanayi Sitesi'nde plastik fabrikasının deposunda başlayan yangın, fabrikaya da sıçradı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
İzmirde plastik fabrikasında yangın

İzmir Çiğli'de Ulukent Sanayi Sitesi'nde çıkan yangına 10 itfaiye aracı müdahale ederken, ekipler yangını söndürmeye çalışıyor.

Bölgeye ambulans ekipleri de sevk edildi.

Yangın, İzmir’in birçok noktasından da görülüyor.

Kaynak: İHA, DHA

Etiketler: yangın, izmir, çiğli
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER