İzmir'de plastik fabrikasında yangın

İzmir Çiğli'de Ulukent Sanayi Sitesi'nde çıkan yangına 10 itfaiye aracı müdahale ederken, ekipler yangını söndürmeye çalışıyor.
Bölgeye ambulans ekipleri de sevk edildi.
Yangın, İzmir’in birçok noktasından da görülüyor.
Kaynak: İHA, DHA
İzmir Çiğli'de Ulukent Sanayi Sitesi'nde plastik fabrikasının deposunda başlayan yangın, fabrikaya da sıçradı.
İzmir Çiğli'de Ulukent Sanayi Sitesi'nde çıkan yangına 10 itfaiye aracı müdahale ederken, ekipler yangını söndürmeye çalışıyor.
Bölgeye ambulans ekipleri de sevk edildi.
Yangın, İzmir’in birçok noktasından da görülüyor.
Kaynak: İHA, DHA