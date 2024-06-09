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Türkiye
AA 09.06.2024 18:28

İzmir'de palet atölyesindeki yangın otluk alana sıçradı

İZMİR (AA) - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde palet atölyesinde çıkan ve çevredeki otluk alana da sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İzmir'de palet atölyesindeki yangın otluk alana sıçradı

İlçenin Sekiz Eylül Mahallesi'nde bulunan palet atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın yakındaki otluk alan ile zeytin ağaçlarına da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve çok sayıda itfaiye ekibi ile İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter sevk edildi.

İzmir'de palet atölyesindeki yangın otluk alana sıçradı

Ekiplerin, havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Çevredeki zeytin ağaçlarının zarar gördüğü yangında, palet atölyesi ile otluk alanda yer alan traktör, minibüs ve 2 kamyonet kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekiplerinin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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