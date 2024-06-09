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Türkiye
AA 09.06.2024 17:28

Sivas'ta heyelan: Riskli 5 ev boşaltıldı

Sivas'ın Gölova ilçesinde heyelan sebebiyle riskli görülen 5 ev de tahliye edildi.

Sivas'ta heyelan: Riskli 5 ev boşaltıldı

İlçeye bağlı Boğazköy'de sağanağın ardından kısmi heyelan meydana geldi.

Kullanılmayan bir evin etrafına toprak dolan heyelan dolayısıyla riskli görülen 5 ev tahliye edildi.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, kısmi heyelandan kullanılmayan 1 konutun etkilendiği belirtildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Riskli konutlar boşaltıldı

İhbar üzerine köye ekiplerin gönderildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"6 kişilik AFAD arama kurtarma ekibi ve 3 mühendis bölgeye görevlendirilmiş olup, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince de riskli bulunan 5 konut tahliye edilmiştir. Doğal afetlerin yaşandığı bölgelerde yaşayan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yüce Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetlerden muhafaza etsin."

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