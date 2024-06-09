Yeni haftada sıcaklık mevsim normallerinin 6-12 derece üstüne çıkacak

Yağışlı sistem, yurdun iç bölgelerini terk etti. Ancak, doğu kesimler kuvvetli yağışın etkisi altında...

Özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda pazartesi günü kuvvetli yağış bekleniyor. Yurdun doğusundaki yağışlar, cumaya kadar sürecek.

Kavurucu sıcaklar geliyor

Hava sıcaklığı salı itibarıyla artmaya başlayacak. Bazı illerde sıcaklık, 40 dereceyi geçecek.

Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, "Salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde sıcaklıklar bekliyoruz. Özellikle Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu bölgesinde sıcaklıklar yer yer 35 derecenin hatta güney bölgelerimizde 40 derecenin üzerine çıkacak" dedi.

3 büyük ilde hava durumu

İstanbul, Ankara ve İzmir'de yağış beklenmiyor. Hava sıcaklığının İstanbul ve Ankara'da 35, İzmir'de 40 dereceye yaklaşması öngörülüyor.