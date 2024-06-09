Az Bulutlu 26.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 09.06.2024 17:11

Yeni haftada sıcaklık mevsim normallerinin 6-12 derece üstüne çıkacak

Türkiye, bir süredir yağışlı hava sisteminin etkisi altında. Yeni haftanın ilk gününde özellikle yurdun doğusunda kuvvetli yağış görülecek. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerine çıkacak, 6 ila 12 derece artacak.

Yeni haftada sıcaklık mevsim normallerinin 6-12 derece üstüne çıkacak

Yağışlı sistem, yurdun iç bölgelerini terk etti. Ancak, doğu kesimler kuvvetli yağışın etkisi altında...

Özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda pazartesi günü kuvvetli yağış bekleniyor. Yurdun doğusundaki yağışlar, cumaya kadar sürecek.

Kavurucu sıcaklar geliyor

Hava sıcaklığı salı itibarıyla artmaya başlayacak. Bazı illerde sıcaklık, 40 dereceyi geçecek.

Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, "Salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde sıcaklıklar bekliyoruz. Özellikle Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu bölgesinde sıcaklıklar yer yer 35 derecenin hatta güney bölgelerimizde 40 derecenin üzerine çıkacak" dedi.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

3 büyük ilde hava durumu

İstanbul, Ankara ve İzmir'de yağış beklenmiyor. Hava sıcaklığının İstanbul ve Ankara'da 35, İzmir'de 40 dereceye yaklaşması öngörülüyor.

ETİKETLER
Hava Durumu Meteoroloji Hava Sıcaklıkları Yağış
Sıradaki Haber
Van'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:55
YKS maratonu sona erdi
17:37
Gazze'deki hükümet: Nusayrat katliamına katılan İsrail askerleri kendilerini Filistinli gibi gizledi
17:28
Sivas'ta heyelan: Riskli 5 ev boşaltıldı
17:05
Roma'da lüks mücevher mağazası soyuldu
16:51
Van'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
16:35
Prof. Dr. Levent Kurnaz: Sıcaklık rekorları haziran sonuna kadar devam edebilir
Iğdır'ın dağlık bölgelerinde 110'dan fazla kuş türü yaşıyor
Iğdır'ın dağlık bölgelerinde 110'dan fazla kuş türü yaşıyor
FOTO FOKUS
Yolcu otobüsü tırla çarpıştı: 2 ölü, 30 yaralı
Yolcu otobüsü tırla çarpıştı: 2 ölü, 30 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ