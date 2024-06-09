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Türkiye
AA 09.06.2024 18:18

Antalya'da toptancı halinde yangın: 4 ardiye kullanılamaz hale geldi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca Toptancı Hali'nde, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, dört ardiye kullanılamaz hale geldi.

Antalya'da toptancı halinde yangın: 4 ardiye kullanılamaz hale geldi
[Fotograf: DHA]

Haldeki bir ardiyede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek diğer ardiyelere de sıçrayan yangına önce hal işçileri müdahale etti.

İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca itfaiye ekipleri, su tankerleri ve Kumluca Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.

Ardiyelerdeki karton ve plastik malzemelerin müdaheleyi zorlaştırdığı yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

4 ardiyede hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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