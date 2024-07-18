İzmir'de orman yangınları

İzmir'in Gaziemir ile Buca ilçeleri arasındaki Zafer Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı 7 uçak, 16 helikopter, 35 arazöz, 11 su ikmal aracı, 4 dozer, 4 yer ekibi ile çok sayıda itfaiye görevlisi sevk edildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 5 helikopter ile İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı TOMA'lar da görev yapıyor.

Alevler Hava Teknik Okullar Komutanlığı ile Sarnıç Piknik Alanı'na doğru ilerliyor. Bölgedeki arı kovanları ile küçükbaş hayvan ağılları tahliye ediliyor.

Uçak seferleri durduruldu

Yangının Adnan Menderes Havalimanı'nın yakınında olması ve yükselen duman nedeniyle uçak seferleri durduruldu. Havalimanına inecek uçaklar çevre havalimanlarına yönlendiriliyor.

Foça'da yangın

Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki ormanlık ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın Jandarma Komando Teröristle Mücadele Harekatı Okul Komutanlığı kampüsüne de sıçradı.

Yangına Orman Genel Müdürlüğü'ne ait hava ve kara araçları müdahale ediyor. Çalışmalara askeri personel de destek sağlıyor.

Bir site tahliye edildi

Yangın, askeri bölgenin arkasındaki Koca Mehmetler Mahallesi'nde makilik alana yayıldı.

Bu bölgede yer alan Hayat Foça Sitesi, tedbir amaçlı boşaltıldı. İtfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla site çevresindeki alevler kontrol altına alındı.

"Havadan ve karadan müdahalemiz aralıksız sürüyor"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, süren yangınlar hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı:

"İzmir'in Buca, Kütahya'nın Gediz ve Balıkesir'in Altıeylül ilçelerinde çıkan orman yangınlarına, 14 uçak 30 helikopter 103 kara aracımız ve 647 'Ormanın Kahramanı' sevk edildi. Yangınları kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalemiz aralıksız sürüyor."