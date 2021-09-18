Haber Giriş: 18 Eylül 2021 Cumartesi 19:51Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İzmir'de orman yangını
[Fotoğraf: DHA]
İzmir'in Gaziemir ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının söndürülmesi için Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Gaziemir'in kırsal Yoğurtçular Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, bugün saat 19.00 sıralarında, henüz belirlenemelen nedenle yangın başladı.
Bölgeden yükselen dumanları görenler, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bilgi verdi.
İhbar üzerine bölgeye 4 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve 1 su tankeri sevk edildi.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Etiketler: İzmir Orman Yangını
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