Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen sağanak başladı.

Kentte etkili olan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

[Fotoğraf: AA]

Ağaç devrildi, cadde trafiğe kapandı

Anadoluhisarı Mahallesi Körfez Caddesi'nde fırtınadan dolayı bir ağaç devrildi. Devrilen ağaç nedeniyle cadde çift taraflı trafiğe kapatıldı.

İtfaiye ekiplerinin ağacı kaldırma çalışmaları sürüyor. Beykoz'da etkili olan gök gürültülü sağanak ise devam ediyor.

[Fotoğraf: AA]

3 katlı apartmanın çatısı otomobilin üstüne düştü

Avrupa Yakası'nda sağanak Mecidiyeköy ve civarında etkili oldu. Sarıyer Poligon Mahallesi Aydınlar Caddesi'nde kuvvetli yağış ve dolu nedeniyle 3 katlı apartmanın çatısı uçarak, otomobilin üstüne düştü.

Olay yerine polis, itfaiye ekipleri ve ambulans sevk edildi. Otomobilin yoldan kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.

[Fotoğraf: AA]

Fırtına birçok bölgede etkili oldu

Baltalimanı'nda, şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağacın gövdesinden kopan parça Sakıp Sabancı Caddesi'ne düştü. Trafik ekipleri, caddede önlem alarak, sürücüleri farklı güzergahlara yönlendirdi.

[Fotoğraf: AA]

Ağaçtan kopan parçaların yoldan kaldırılmasının ardından cadde trafiğe açıldı.

Habibler'de de şiddetli fırtınanın etkisiyle bazı ev ve ahırların çatısı uçtu.

[Fotoğraf: AA]

Çatı uçtu 1 kişi yaralandı

Sultangazi Hapipler Mahallesi 2723 Sokak'ta, fırtınanın etkisiyle sokakta çok sayıda çatı uçtu.

Bir kişi çatıdan kopan parçanın çarpması sonucu omzundan yaralandı.

[Fotoğraf: DHA]

Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Çatıdan kopan parçalar araçlara zarar verdi

Çatıdan kopan parçalar etrafa saçılarak sokakta bulunan 3 araca zarar verirken olay anı sokakta kimsenin bulunmaması ise olası faciayı önledi.

Polis ekipleri sokagı yaya ve araç girişine kapatırken itfaiye ekipleri çatıdan uçan parçaları olay yerinden kaldırdı.

[Fotoğraf: İHA]

Şimşekler gökyüzünü aydınlattı

Kentin bazı bölgelerinde yağmurla birlikte çakan şimşekler, gökyüzünü aydınlattı. Gök gürültüsünün ardından sağanak başladı.

[Fotoğraf: AA]

Silivri’nin yüksek mahallelerinde ise kısa süreli dolu yağışı etkili oldu. Arnavutköy’de ise fırtına etkisini gösterdi.

[Fotoğraf: İHA]

Yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı

Silivri Yol Çatı Mahallesinde yıldırım düşmesi sonucu saman balyaları tutuşarak alev alev yandı.

[Fotoğraf: İHA]

Öte yandan, Seymen Mahallesinde ise rüzgarın etkisiyle ağaç gövdesinden kırılarak yola devrildi.

[Fotoğraf: İHA]

Yağış nedeniyle kentin birçok noktasında trafik akışı yavaşladı.