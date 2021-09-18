İstanbul’da sağanak ve fırtına: Çatılar uçtu, ağaç ve direkler devrildi
İstanbul’da beklenen kuvvetli yağış etkisini göstermeye başladı. Bazı bölgelerde dolu etkili olurken, bazı yerlerde de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, ağaçları devirdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen sağanak başladı.
Kentte etkili olan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
Ağaç devrildi, cadde trafiğe kapandı
Anadoluhisarı Mahallesi Körfez Caddesi'nde fırtınadan dolayı bir ağaç devrildi. Devrilen ağaç nedeniyle cadde çift taraflı trafiğe kapatıldı.
İtfaiye ekiplerinin ağacı kaldırma çalışmaları sürüyor. Beykoz'da etkili olan gök gürültülü sağanak ise devam ediyor.
3 katlı apartmanın çatısı otomobilin üstüne düştü
Avrupa Yakası'nda sağanak Mecidiyeköy ve civarında etkili oldu. Sarıyer Poligon Mahallesi Aydınlar Caddesi'nde kuvvetli yağış ve dolu nedeniyle 3 katlı apartmanın çatısı uçarak, otomobilin üstüne düştü.
Olay yerine polis, itfaiye ekipleri ve ambulans sevk edildi. Otomobilin yoldan kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.
Fırtına birçok bölgede etkili oldu
Baltalimanı'nda, şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağacın gövdesinden kopan parça Sakıp Sabancı Caddesi'ne düştü. Trafik ekipleri, caddede önlem alarak, sürücüleri farklı güzergahlara yönlendirdi.
Ağaçtan kopan parçaların yoldan kaldırılmasının ardından cadde trafiğe açıldı.
Habibler'de de şiddetli fırtınanın etkisiyle bazı ev ve ahırların çatısı uçtu.
Çatı uçtu 1 kişi yaralandı
Sultangazi Hapipler Mahallesi 2723 Sokak'ta, fırtınanın etkisiyle sokakta çok sayıda çatı uçtu.
Bir kişi çatıdan kopan parçanın çarpması sonucu omzundan yaralandı.
Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
Çatıdan kopan parçalar araçlara zarar verdi
Çatıdan kopan parçalar etrafa saçılarak sokakta bulunan 3 araca zarar verirken olay anı sokakta kimsenin bulunmaması ise olası faciayı önledi.
Polis ekipleri sokagı yaya ve araç girişine kapatırken itfaiye ekipleri çatıdan uçan parçaları olay yerinden kaldırdı.
Şimşekler gökyüzünü aydınlattı
Kentin bazı bölgelerinde yağmurla birlikte çakan şimşekler, gökyüzünü aydınlattı. Gök gürültüsünün ardından sağanak başladı.
Silivri’nin yüksek mahallelerinde ise kısa süreli dolu yağışı etkili oldu. Arnavutköy’de ise fırtına etkisini gösterdi.
Yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı
Silivri Yol Çatı Mahallesinde yıldırım düşmesi sonucu saman balyaları tutuşarak alev alev yandı.
Öte yandan, Seymen Mahallesinde ise rüzgarın etkisiyle ağaç gövdesinden kırılarak yola devrildi.
Yağış nedeniyle kentin birçok noktasında trafik akışı yavaşladı.
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