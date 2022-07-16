İzmir'de orman yangını: 3 dakika içinde müdahale edildi
İzmir'in Bornova ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına, ihbar yapılmasından itibaren 3 dakika içinde müdahale edildiği öğrenildi. Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına aldı.
Bornova ilçesi Yakaköy Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 14.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbarla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 3 helikopter ve 6 arazöz sevk edildi.
Ekipler alevleri kontrol almak için havadan ve karadan çalışma başlattı.
Hızlı müdahaleyle alevlerin önü kesilerek yangın büyümeden kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor.
Öte yandan, devriye halindeki arazözün, ihbar yapılmasından itibaren 3 dakika içinde yangına müdahale edildi.
Orman Genel Müdürlüğü'nden "yangın" uyarısı
Orman Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir anlık dikkatsizliğinizin büyük zararlara yol açabildiğini unutmayın, yangına sebep olacak davranışlardan uzak durun" uyarısında bulundu.
????İzmir / Bornova’da çıkan orman yangınına ilk müdahaleyi gerçekleştirdik.— Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) July 16, 2022
Bir anlık dikkatsizliğinizin büyük zararlara yol açabildiğini unutmayın, yangına sebep olacak davranışlardan uzak durun. pic.twitter.com/hx7u8bQ4Bm
- 16:21
- 16:08
- 16:24
- 16:14
- 15:59