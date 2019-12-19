Türkiye
İzmir'de mobilya tesisinde yangın19 Aralık 2019 Perşembe 12:24 - Son Güncelleme 19 Aralık 2019 Perşembe 12:27
İzmir'in Menderes ilçesinde, masa ve sandalye üretimi yapılan mobilya tesisinde yangın çıktı.
[Fotoğraf: İHA]
Gölcükler Mahallesi'nde ahşap sandalye ve masa üretimi yapılan bir tesiste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ahşap malzemelerin tutuşmasıyla büyüyen yangına İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti.
Yangının, yakındaki işletmelere sıçramaması için tedbir alındı.
Söndürme çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA
Etiketler: yangın mobilya imalathanesi