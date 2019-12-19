Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin kararlı operasyonları sonucunda terör örgütü PKK'daki çözülmelerin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist daha Şırnak Silopi'de Hudut Karakoluna teslim oldu. Böylece son bir haftada yurt dışında terör örgütü PKK'dan kaçarak teslim olan terörist sayısı 10'a ulaştı." ifadesine yer verildi.

Kaynak: TRT Haber