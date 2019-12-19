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Irak'ın kuzeyinden kaçan 2 terörist teslim oldu19 Aralık 2019 Perşembe 11:52 - Son Güncelleme 19 Aralık 2019 Perşembe 11:59
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinden kaçan 2 PKK'lı teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin kararlı operasyonları sonucunda terör örgütü PKK'daki çözülmelerin devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist daha Şırnak Silopi'de Hudut Karakoluna teslim oldu. Böylece son bir haftada yurt dışında terör örgütü PKK'dan kaçarak teslim olan terörist sayısı 10'a ulaştı." ifadesine yer verildi.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: PKK milli savunma bakanlığı Kuzey Irak