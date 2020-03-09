Çevreyolu Karşıyaka istikameti Laka Deresi Köprüsü yakınlarında işçileri taşıyan Hasan Demiral yönetimindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde seyreden sürücüsünün kimliği açıklanmayan kamyona arkadan çarptı.

Kazada minibüste bulunan 12 kişi yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar olay yerindeki müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.