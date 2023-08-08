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Türkiye
İHA 08.08.2023 11:48

İzmir'de lunapark kazasına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

İzmir'in Buca ilçesinde salıncağın kapanmamasından dolayı meydana gelen lunapark kazasına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. 6 kişinin yaralandığı olay anında salıncakta bulunan bir vatandaş, yaşanan panik anını saniye saniye kaydetti.

2 Ağustos 29 Ekim Mahallesi 2205 Sokak'ta bulunan lunaparka eğlenmek için giden vatandaşlar salıncağa bindi. Bir süre dönen salıncak inişe geçtiği sırada kapanmamasından ötürü yakınında bulunan ağaca çarptı.

Bu esnada salıncakta olan vatandaşlar büyük panik yaşarken, ihbar üzerine adrese jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda hafif şekilde yaralanan 6 kişi, ambulanslara alınarak çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavileri tamamlanan bazı yaralıların taburcu edildiği öğrenildi.

Kazaya ait yeni görüntü kazazededen

Meydana gelen kaza anına dair yeni görüntüler de ortaya çıktı. Kaza anında salıncakta bulunan ve yaralı olarak kurtulan bir vatandaş, yaşanan korku dolu anlarda kayıttaydı. Görüntülerde salıncaktaki kişierin ağaca çarptığı ve salıncak yere indiğinde sağa sola savruldukları anlar yer aldı. Salıncaktaki vatandaşların korkuyla çığlık attığı anlar da yine kazazede vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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