Balkondan atılan tüp, seyir halindeki sürücünün kafasına düştü

Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde geçen Cumartesi günü meydana geldi. İddiaya göre, 24 yaşındaki Mehmet İşler, arkadaşıyla birlikte evine gitmek için Fatih Caddesi'nde, alev alan tüp bir apartmanın balkonundan aşağı atıldı.

Yanan tüp, caddede seyir halindeki Mehmet İşler'in arabasının cam tavanına düştü. Camın kırılmasıyla yanan tüp, sürücü İşler'in başına isabet etti.

O esnada otomobil içinde olan İşler'in arkadaşı ise yanan tüpü aracın dışına çıkararak patlama korkusuyla yol kenarına attı.

Arkadaşları tarafından hastaneye götürülen İşler'in kafasına hastanede 19 dikiş atıldı.

Talihsiz sürücü Mehmet İşler, yanan tüpü atan şüpheli veya şüphelilerin bulunması için karakola giderek şikayetçi oldu. İşler'in otomobilinde ise hasar oluştu.

"Bu kasten öldürmeye teşebbüstür"

Tüpün başına isabet etmesi sonucu yaralanan Mehmet İşler, "Caddede ilerlerken kendi aracımla, nereden geldiği belli olmayan piknik tüpü ilk başta aracıma isabet edip cam tavanı patlattı. Sonra kafama girerek belli bir hasar oluşturdu kafamda. Şu an kafamda 19 dikiş var. Doku kaybım falan var, his kaybı var. Bununla ilgili, kim olduğunu bilmiyorum ama bulunması için gerekli her şeyin yapılmasını istiyorum. Şikayetçiyim zaten bulunmasını istiyorum. Çünkü bu kasten öldürmeye teşebbüstür." dedi.

Polisin şüpheliyi tespit etmek için çalışmasının sürdüğü öğrenildi.