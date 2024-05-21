Açık 23.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 21.05.2024 10:59

Türk Eximbank'tan 285,7 milyon dolarlık sendikasyon kredisi

Türk Eximbank, Asya Altyapı Yatırım Bankası garantisi ve Hazine ve Maliye Bakanlığı karşı garantisi altında 285,7 milyon dolarlık sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı.

Türk Eximbank'tan 285,7 milyon dolarlık sendikasyon kredisi

Türk Eximbank'tan yapılan açıklamaya göre, ING, Standard Chartered ve Societe Generale'nin katılımıyla imzalanan 10 yıl vadeli kredi; avro ve dolar cinsinden kredi dilimleri ile "first-loss" ve "parri passu" garanti yapılarını içeriyor.

AIIB tarafından bir finans kuruluşuna sağlanan ilk garantili işlem özelliği taşıyan fon kapsamında, ihracatçı firmaların yenilenebilir enerji üretimi ve işletme faaliyetlerinde enerji/su verimliliğine yönelik yeşil yatırımlarına uzun vadeli finansman imkanı sunulacak. Ayrıca, faaliyetlerinde kadın çalışan veya kadın yöneticileri destekleyen işletmeler önceliklendirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, şunları kaydetti:

"Asya Altyapı Yatırım Bankasının garantisinde temin ettiğimiz ve tamamı yeşil yatırım odaklı ilk borçlanma işlemimiz olma özelliği taşıyan bu fonla ihracatçılarımızın yenilenebilir enerji yatırımlarını ve karbon salınımlarının azaltılmasına yönelik yeşil dönüşüm faaliyetlerini destekleyeceğiz. Söz konusu kredi ve bu kapsamda ek olarak yakın zamanda sağlayacağımız toplam 1,2 milyar dolar tutarında uzun vadeli finansmanla ülkemizin ve ihracatçılarımızın yeşil dönüşümüne verdiğimiz önemi ve desteği bir kez daha vurgulayacağız."

"Türk Eximbank ile ilişkilerimizi güçlendirmekten memnuniyet duymaktayız"

AIIB'nin Yatırım Operasyonları Bankacılık Departmanı Genel Müdürü Najeeb Haider de "ING, Societe Generale ve Standard Chartered Bank'ın işbirliğiyle AIIB'nin garantisinde sağlanan ilk kredi işleminin çığır açan bir başarıyla tamamlandığını değerli iş ortağımız Türk Eximbank ile duyurmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz ise bankanın sürdürülebilirlik koordinatörü olarak görev aldığı işbirliğiyle ihracatçıların yeşil dönüşümüne ve daha kapsayıcı bir gelecek hedefine katkı sağlamaktan mutluluk duyduklarını anlattı.

Standard Chartered Global Head of Structured Export Finance Direktörü Faruq Muhammad de en çok ihtiyaç duyulan alanlara yatırım yaparak sürdürülebilir finansmana erişim olanaklarını artırmaya kararlı olduklarını belirterek, "Önemli bir iş ortağımız olan Türk Eximbank ile ilişkilerimizi güçlendirmekten de memnuniyet duymaktayız." açıklamasında bulundu. 

ETİKETLER
Bankacılık
Sıradaki Haber
THY, Afganistan seferlerine yeniden başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:32
Depremde hasar gören tarihi caminin restorasyonunda sona gelindi
11:29
Kurtulmuş: Büyük Çerkes Sürgünü'nü unutmadık ve unutturmayacağız
11:25
Yatırımcılara portföy çeşitliliği önerisi
11:25
Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
11:24
İsrail'in gece boyu Gazze'ye düzenlediği saldırılarda onlarca Filistinli öldü
11:18
Artırılan kredi limitleri hayvancılık sektörünü güçlendirecek
Depremde hasar gören tarihi Ağcabey Camii'nin restorasyonunda sona gelindi
Depremde hasar gören tarihi Ağcabey Camii'nin restorasyonunda sona gelindi
FOTO FOKUS
Köpeklerin saldırısına uğrayan Hiranur sokağa çıkmaya korkuyor
Köpeklerin saldırısına uğrayan Hiranur sokağa çıkmaya korkuyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ