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Ekonomi
AA 21.05.2024 11:03

Borsa İstanbul rekor tazeledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, tarihinde ilk kez 11.000 bin puanı aşarak 11.002,45 puanla rekor seviyeyi gördü.

Borsa İstanbul rekor tazeledi

BIST 100 endeksindeki yükseliş, bankacılık hisseleri öncülüğünde yüzde 1,6'nın üzerine çıktı. Bankacılık endeksi de yüzde 5'in üzerinde değer kazandı. Endeks, 11.002,45 puanla rekor seviyeyi gördü.

Öte yandan Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 264,3 baz puanla Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Analistler, ekonomi yönetiminin attığı adımların piyasalar tarafından olumlu karşılandığını belirtti.

Türkiye'de ortodoks ekonomi politikalarına dönüşün ardından yerli ve uluslararası yatırımcılar arasında güvenin iyileşmesiyle TL varlıklara ilginin devam ettiğini kaydeden analistler, uluslararası kurum ve kuruluşların da Türkiye ekonomisi için yaptığı olumlu açıklamalara dikkati çekti.

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