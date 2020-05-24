Haber Giriş: Kaynak: DHA
İzmir'de kumar oynarken yakalanan 10 kişiye 31 bin lira ceza
[Fotoğraf: DHA]
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen kahvehanenin bodrum katında bir araya gelerek kumar oynayan 10 kişiye toplam 31 bin 500 lira ceza kesildi.
Yeni tip koronavirüs (COVID) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zafer Mahallesi Birgi Yolu Caddesi’ndeki kahvehanenin bodrum katında okey oynandığını belirledi.
Kahvehanenin bulunduğu bölgeye giden polisler, kumar oynandığını tespit etti.
10 kişiye, 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet suçundan kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere toplamda 31 bin 500 lira para cezası kesildi.
Etiketler: sokağa çıkma kısıtlaması kumar izmir cezaSon Güncelleme: 24 Mayıs 2020 Pazar 05:11
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