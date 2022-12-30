Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma 18:45Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İzmir'de kule vinç devrildi: 5 ölü, 2 yaralı
İzmir'in Bornova ilçesindeki bir otel inşaatında kullanılan kule vinç yükseltme çalışmaları sırasında ortadan ikiye bölündü. Kazada 5 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.
Bornova ilçesindeki bir otel inşaatında kullanılan kule vinç yükseltildiği sırada ortadan ikiye bölündü.
Vincin kopan parçaları yere düşerek etrafa dağıldı. Olayın hemen ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Feci kazada 5 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.
Kazanın yaşandığı bölge, vincin kalan kısmının devrilme riskine karşı güvenlik şeridi ile kapatıldı.
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yaptığı açıklamada, "Bornova ilçemizde bir inşaatta vinç yükseltme çalışması esnasında meydana gelen kazada maalesef 5 vatandaşımız vefat etmiştir. 2 kişi de yaralımız vardır. Şehrimize geçmiş olsun…" dedi.
Etiketler: İzmir Son Dakika
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