Haber Giriş: 20 Ekim 2021 Çarşamba 09:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, bir evde kaçak kazı yaptıkları öne sürülen 2'si kadın 3 şüpheli gözaltına alındı.
İnönü Mahallesi'ndeki müstakil evde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri operasyon düzenledi.
Yapılan kontrolde evin zemininde büyük çaplı bir çukur tespit edildi. Kazıda kullanıldığı değerlendirilen dedektör, kazma, kürek ve çapalara el kondu. Aramalarda kemik ve testi parçaları da bulundu.
Evdeki 2'si kadın 3 şüpheli, kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.
Etiketler: Kaçak Kazı İzmir
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