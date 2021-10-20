Haber Giriş: 20 Ekim 2021 Çarşamba 09:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bayrampaşa'da İETT otobüsüyle otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Bayrampaşa'da İETT otobüsüyle bir otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
Davutpaşa Caddesi'nde seyir halindeki Osman A. yönetimindeki İETT otobüsü ile General Ali Rıza Gürcan Caddesi'nden otogar istikametine giden otomobil, iki caddenin kesiştiği noktada çarpıştı.
Kazada, sürücü ve otomobildeki 2 kişi ile İETT otobüsündeki 4 yolcu yaralandı.
Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği 7 yaralı, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından tekrar açıldı.
Etiketler: İETT İstanbul Trafik Kazası
Son Haberler
- 14:57
- 14:57
- 14:48
- 14:57
- 14:44
Sıradaki Haber
Kamu arazilerini satma vaadiyle 25 milyon liralık vurgun
Yükleniyor lütfen bekleyiniz