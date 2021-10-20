Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Sinop, Ardahan, Van ve Hakkari çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların öğle saatlerine kadar Rize çevreleri ile Artvin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri altında, güney kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Öte yandan, kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının yarıntan itibaren artarak mevsim normalleri civarına yükseleceği tahmin ediliyor.