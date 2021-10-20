Haber Giriş: 20 Ekim 2021 Çarşamba 08:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında yangın
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Osmaniye-Adana kara yolunda faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasının depo kısmında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.
Olay yerine Osmaniye merkez ve ilçeler ile Adana ve Hatay'dan çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.
Alandaki soğutma çalışmaları devam ediyor.
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