Haber Giriş: 20 Ekim 2021 Çarşamba 02:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de hırsızlık operasyonu: 3 gözaltı
Kayseri'de polisin düzenlediği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.
Bu kapsamda yapılan denetimlerde, "oto hırsızlığı" suçundan S.K., ikinci el eşya alım satımı yapılan iş yerinde çalıntı televizyon ele geçirilen A.Ö. ile "alkol ve uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma" suçundan aranan N.T. yakalandı.
Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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