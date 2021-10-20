İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

Bu kapsamda yapılan denetimlerde, "oto hırsızlığı" suçundan S.K., ikinci el eşya alım satımı yapılan iş yerinde çalıntı televizyon ele geçirilen A.Ö. ile "alkol ve uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma" suçundan aranan N.T. yakalandı.

Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri devam ediyor.