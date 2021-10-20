Haber Giriş: 20 Ekim 2021 Çarşamba 01:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'da kamyona çarpan tırın sürücüsü yaralandı
[Fotoğraf: İHA]
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kamyona arkadan çarpan tırın sürücüsü yaralandı. Yaralı sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Otoyolda İstanbul istikametine seyreden Halit E. idaresindeki tır, Köroğlu Rampaları mevkisinde önde seyreden Serkan Ç. yönetimindeki kamyona arkadan çarptı.
Serkan Ç., aracını emniyet şeridine çekerek sağlık ekipleri ve itfaiyeden yardım istedi.
Kazada tır içinde sıkışan Halit E., Gerede ve Yeniçağa belediyelerine ait itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansa taşındı. Yaralı, ilk müdahalenin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle İstanbul istikametine bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, ekiplerin çalışmasını tamamlamasının ardından normale döndü.
Etiketler: Bolu Trafik Kazası
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