Haber Giriş: 19 Ekim 2021 Salı 21:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Durdurulan araçtan 10 düzensiz göçmen çıktı
Kocaeli'de polis ekiplerince durdurulan hafif ticari araç içerisinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 10 düzensiz göçmen yakalandı.
Anadolu Otoyolu'nda yapılan uygulama sırasında durdurulan bir hafif ticari araçta 10 düzensiz göçmen tespit edildi.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından geri gönderme merkezine teslim edildi.
Olayla ilgili 1 kişi hakkında "göçmen kaçakçılığı" suçlamasıyla adli işlem yapıldı.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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