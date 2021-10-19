Haber Giriş: 19 Ekim 2021 Salı 23:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kuşadası açıklarında 53 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 53 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, farklı saatlerde can salı ve lastik bot içerisindekilerin yardım talebinde bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
Ekipler, yabancı uyruklu 53 düzensiz göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkartılan 53 kişi, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Yabancı uyrukluların, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği öğrenildi.
Etiketler: Sahil Güvenlik Düzensiz Göçmenler
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