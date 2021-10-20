Haber Giriş: 20 Ekim 2021 Çarşamba 08:15Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Çarptığı tıra ayağı sıkıştı, 500 metre sürüklendi
[Fotoğraf: İHA]
Kocaeli'nin Körfez ilçesi D100 Karayolu’nda motosikletiyle seyir halindeyken arkadan çarptığı tıra ayağı sıkışan ve 500 metre sürüklenen sürücü yaralandı.
İstanbul istikametinde motosikleti ile seyir halinde olan M.K., Kirazlıyalı mevkiinde B.A. idaresinde tıra arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosikletin ön kısmı ve bacağı tırın dorsesine sıkışan sürücü, tırla birlikte 500 metre sürüklendi.
Tır sürücüsü, trafikteki diğer sürücülerin uyarısı üzerine dururken, olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan ve ayağında kırıklar oluşan motosiklet sürücüsü M.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.
Etiketler: Kocaeli Trafik Kazası
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