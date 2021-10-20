Haber Giriş: 20 Ekim 2021 Çarşamba 09:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de ruhsatsız silah taşıyan 3 kişiye gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Edirne'de yunus timleri, bir otomobilde ruhsatsız 3 tabanca ve 1 tüfek ele geçirdi.
Meydan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde asayiş uygulaması yapan yunus timleri, şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Araçtakilerin üst aramasında ruhsatsız 3 tabanca, otomobilin bagajında da ruhsatsız tüfek ve 17 fişek ile bıçak ele geçirildi.
Şüpheliler C.P.M, Ö.C. ve G.D, "ruhsatsız silah bulundurmak ve taşımak" suçundan gözaltına alındı.
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