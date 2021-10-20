Haber Giriş: 20 Ekim 2021 Çarşamba 09:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ormanda mantar ararken kaybolan kişi bulundu
[Fotoğraf: AA]
Bolu'da mantar aramak için gittiği ormanlık alanda kaybolan kişi, AFAD ve jandarma ekiplerince bulundu. Sağlık durumu iyi olan kişi, Karacasu Beldesi'ndeki evine götürüldü.
Dün öğle saatlerinde mantar aramak için Gölcük Tabiat Parkı'ndaki ormanlık alana giden Murat Ç, yolunu kaybedince 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Murat Ç, ekiplerce yapılan çalışma sonucu akşam saatlerinde bulundu.
Sağlık durumu iyi olan Murat Ç, Karacasu Beldesi'ndeki evine götürüldü.
Etiketler: Orman
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