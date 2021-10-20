Dün öğle saatlerinde mantar aramak için Gölcük Tabiat Parkı'ndaki ormanlık alana giden Murat Ç, yolunu kaybedince 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Murat Ç, ekiplerce yapılan çalışma sonucu akşam saatlerinde bulundu.

Sağlık durumu iyi olan Murat Ç, Karacasu Beldesi'ndeki evine götürüldü.