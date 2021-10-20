Haber Giriş: 20 Ekim 2021 Çarşamba 09:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aksaray'da kaçakçılık operasyonu: 2 milyon filtreli sigara kağıdı ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Aksaray'da 2 milyon kaçak filtreli sigara kağıdı (makaron) ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar sonucu Aksaray-Adana kara yolunda seyreden bir aracı durdurdu.
Yapılan aramada 2 milyon kaçak makaron ele geçirildi.
Araç sürücüsü M.K. gözaltına alındı.
Etiketler: Aksaray Kaçakçılık Sigara
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