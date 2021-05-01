Haber Giriş: 1 Mayıs 2021 Cumartesi 14:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de izinsiz gösteride 20 gözaltı
İzmir'in farkı ilçelerinde izinsiz gösteri düzenlemek isteyen gruplara polis müdahale etti, 20 kişi gözaltına alındı.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü gerekçesiyle Konak Meydanı ve Kıbrıs Şehitleri Caddesi ile Buca Şirinyer'de bir araya gelen gruplar, ellerindeki pankartlarla yürümek istedi. Polisin uyarısına rağmen dağılmayan 18 kişi gözaltına alındı.
Bornova ilçesinde ise Küçükpark'taki bir trafonun üzerine çıkarak pankart açan ve slogan atan 2 kişi, polisin müdahalesiyle yakalandı.
Emniyetteki işlemleri devam eden bu kişilere sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası uygulandı.
Etiketler: Sokağa Çıkma Kısıtlaması
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