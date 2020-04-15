Haber Giriş: Kaynak: AA
İzmir'de İZBAN treninin çarptığı kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: DHA]
İzmir'in Buca ilçesinde, raylarda yürüdüğü ileri sürülen kişi, İZBAN treninin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Tepeköy yönünden Aliağa istikametine gitmekte olan İZBAN bünyesinde işletilen tren, Göksu Mahallesi'nde raylardan geçen kimliği henüz belirlenemeyen bir erkeğe çarptı.
Makinistin ve çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Trenin çarptığı kişinin cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Etiketler: izmir İZBAN treni MakinistSon Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 05:17
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