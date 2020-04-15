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Ankara'da bu yollara dikkat: Trafiğe kapatılacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ankara'da asfalt yapım çalışmaları sebebiyle bazı yollar kısmi olarak kapatılacak, trafik akışı kontrollü sağlanacak.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan duyuruya göre, Çankaya'nın Çiğdem Mahallesi, 1071 Malazgirt Bulvarı - Mevlana Bulvarı (Konya yolu) bağlantısında, 14-16 Nisan'da, Elmadağ'ın Kurtuluş Mahallesi Hasan Tahsin Caddesi'nde de 15-17 Nisan'da 09.00-17.00 saatleri arasında asfalt yapım çalışması yapılacak.
Çalışma yapılan yollar kısmi kapatılarak, trafik akışı kontrollü sağlanacak.
Etiketler: yol yapım çalışmaları ankaraSon Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 05:04
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