Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan duyuruya göre, Çankaya'nın Çiğdem Mahallesi, 1071 Malazgirt Bulvarı - Mevlana Bulvarı (Konya yolu) bağlantısında, 14-16 Nisan'da, Elmadağ'ın Kurtuluş Mahallesi Hasan Tahsin Caddesi'nde de 15-17 Nisan'da 09.00-17.00 saatleri arasında asfalt yapım çalışması yapılacak.

Çalışma yapılan yollar kısmi kapatılarak, trafik akışı kontrollü sağlanacak.