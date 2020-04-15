Haber Giriş: Kaynak: İHA
Kızılcahamam’da çıkan yangında 7 ev kül oldu
[Fotoğraf: İHA]
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Eğerlialören köyünde bir evde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın diğer evlere sıçradı. Büyük çaba harcayan ekipler yangını kontrol altına aldı, 7 ev kullanılamaz hale geldi.
İlçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Eğerlialören köyünde Hasan Akbaş'a ait 2 katlı ahşap evde çıktı.
Henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle çevredeki 6 eve daha sıçradı.
Yangının fark eden köylüler hemen kendini dışarıya attı. Yangına köylüler kendi imkanlarıyla müdahale etti. Daha sonra itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler büyüyen yangını söndürmek için büyük çaba harcadı.
[Fotoğraf: İHA]
7 ev kullanılamaz hale geldi
Uzun süren çalışmalar sonucunda yangın itfaiye ekiplerinin, köylülerin de yardımıyla kontrol altına alındı.
Yangında ölen ve yaralanan olmazken 7 ev kullanılmaz hale geldi.
Etiketler: ankara Kızılcahamam yangın itfaiyeSon Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 04:11
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