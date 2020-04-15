Haber Giriş: Kaynak: DHA
Düzce'de otomobil ters yönden gelen motosiklete çarptı: 2 ölü
[Fotoğraf: DHA]
Düzce'de otomobilin ters yönden gelen motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle D-655 yolu Zonguldak yönü yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı.
Düzce'den Zonguldak yönüne giden Vedat Ocak yönetimindeki 81 AAT 339 plakalı otomobil, iddiaya göre ters yönden gelen Feridun Uzun'un kullandığı plakasız motosiklete çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle ikiye ayrılan motosikletin sürücüsü Uzun ile arkasında oturan Fahri Yılmaz yaşamını yitirdi.
Ulaşım bir süre aksadı
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemenin ardından iki kişinin cansız bedeni morga konuldu.
Kaza nedeniyle D-655 yolu Zonguldak yönü yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kalırken, ulaşım yan yoldan sağlandı.
Etiketler: düzce otomobil motosikletSon Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 03:39
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