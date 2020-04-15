Haber Giriş: Kaynak: DHA
2 saat önce aldığı motosikletiyle kaza yapan sürücü ağır yaralandı
[Fotoğraf: DHA]
Bursa'da dökülen yağ nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrilip, sürüklenen ardından park halindeki traktöre çarpan motosikletin sürücüsü Alpay Örs, ağır yaralandı. Örs'ün motosikleti 2 saat önce aldığı öğrenildi.
Alpay Örs, Bursa- Ankara yolundaki İnegöl girişindeki bir mağazadan 16 AIH 978 plakalı motosikleti satın aldı.
Örs'ün kullandığı motosiklet, dökülen yağ nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Sürüklenen motosiklet, yol kenarında park halinde olan 32 E 1430 plakalı traktöre çarptı.
Örs'ün sağlık durumu ciddi
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Alpay Örs tedaviye alındı.
Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edilen Örs'ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu aktarıldı.
Etiketler: bursa motosiklet kazaSon Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 03:32
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