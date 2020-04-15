Haber Giriş: Kaynak: İHA
Diyarbakır'da virajı alamayan araç köprüden uçtu
[Fotoğraf: İHA]
Diyarbakır’da bir ticari araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek virajı alamadı, köprüden uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.
Diyarbakır Şanlıurfa karayolu üzerinde bulunan bir köprüde, 47 PC 042 plakalı ticari araç sürücüsü viraja hızlı girince direksiyon hakimiyetini kaybedip, bariyerleri parçalayarak köprüden uçtu.
Araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi.
[Fotoğraf: İHA]
Kazayla birlikte araçta yangın çıktı
Kazada yaralanan 2 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırarak tedavi altına alırken, kaza anında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Güvenlik güçleri ise olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatırken kazaya karışan araç çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.
Etiketler: Diyarbakır kaza köprü ticari araçSon Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 04:32
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