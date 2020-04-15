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Eskişehir'de otomobil kamyonun altına girdi: 1 ölü
[Fotoğraf: İHA]
Eskişehir'de bir otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü hayatını kaybetti.
Mehmet Ali Özçellik idaresindeki 26 NT 616 plakalı otomobil, Eskişehir-Kütahya kara yolu Kümbet Kavşağı yakınlarında Ömer Ö'nün kullandığı 15 PH 099 plakalı kamyonla çarpıştı.
Otomobil sürücüsü Özçellik, olay yerinde hayatını kaybetti.
[Fotoğraf: İHA]
Kamyon şoförü gözaltına alındı
Şanlıurfa'dan Eskişehir'e çalışmak için gittiği öğrenilen geçici tarım işçisi Özçellik'in cenazesi, incelemenin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kamyon şoförü Ömer Ö, gözaltına alındı.
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