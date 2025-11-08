Açık 8.4ºC Ankara
AA 08.11.2025 06:26

İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

Kızılüzüm mevkiinde seyir halinde olan S.K'nin kullandığı otomobil, sola dönüş yaptığı sırada, karşı yönden gelen Z.K. idaresindeki otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her 2 araç da savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki S.K. (41), D.Y. (55), K.T. ve A.O.D. itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan S.K. ve D.Y. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralıların ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

İzmir Trafik Kazası
Necati Arabacı hakkında verilen tahliye kararına itiraz kabul edildi
OKUMA LİSTESİ