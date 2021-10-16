Haber Giriş: 16 Ekim 2021 Cumartesi 08:00Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İzmir'de heyelan: Yol ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: DHA]
İzmir'in Tire ilçesinde, aşırı yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle Tire-İncirliova kara yolu ulaşıma kapandı.
Gece saatlerinde ilçedeki aşırı yağış nedeniyle Tire-İncirliova kara yolunun Musalar ve Toparlar yol ayrımında heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle, kara yolu ulaşıma kapandı.
Tire Kaymakamlığı kaynakları, heyelan sonrası Karayolları ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini aktardı. Vatandaşların yol açılana kadar bu güzergahı kullanmamaları istendi.
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