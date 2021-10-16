Haber Giriş: 16 Ekim 2021 Cumartesi 07:22Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da takla atan araçtaki 4 kişi yaralandı
Maltepe sahil yolunda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç, refüje çarpıp taklalar atarak karşı şeride geçti. Kazada refüjdeki bir ağacı deviren araçtaki 4 kişi yaralandı.
Kaza, Altayçeşme Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi.
Kartal yönüne giden hafif ticari araç, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.
Refüje çarpan araç, bir ağacı devirdi, taklalar atarak karşı şeride geçti. Kazada, sürücü ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.
Bir süre duran trafik, hurdaya dönen aracın kaldırılmasıyla normale döndü.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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