Açık 23.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 05.06.2024 07:44

İzmir'de hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

İzmir'de hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı

Dün gece Yusuf G. yönetimindeki motosiklet ile H.Ç. idaresindeki hafif ticari araç, Yunus Emre Mahallesi, 4232 Sokak'ta çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hayati tehlikesi bulunan motosiklet sürücüsü, ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İzmir'de hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı

Yusuf G, buradaki tedavisinin ardından Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Hafif tiraci aracın sürücüsü H.Ç. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Öte yandan kazayı ve çevredeki vatandaşların toplanmasını bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydetti.

ETİKETLER
İzmir Polis Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Bakan Fidan Urumçi ve Kaşgar'ı ziyaret ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:12
Tesla hissedarından Elon Musk'a haksız kazanç davası
08:07
Van'da terör operasyonu: 3 terörist etkisiz hale getirildi
07:54
Güney Kore: Kuzey Kore Gemisi Battı, 90 Asker Öldü
07:31
Gazze'ye destek verdiği için işten atılan Meta çalışanı, şirkete dava açtı
07:31
Ölü sanılan kadının, cenaze hazırlığı sırasında yaşadığı fark edildi
07:26
TikTok'ta siber saldırı: CNN dahil çok sayıda marka hedef alındı
New York'taki Türkevi'nde "Atatürk Kütüphanesi" açıldı
New York'taki Türkevi'nde "Atatürk Kütüphanesi" açıldı
FOTO FOKUS
İsrail sivillere ölüm yağdırmaya devam ediyor
İsrail sivillere ölüm yağdırmaya devam ediyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ