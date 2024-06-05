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Türkiye
DHA 05.06.2024 04:53

Arıza yapan otomobile taksi çarptı: 2 yaralı

İstanbul Zeytinburnu'nda, arıza yapan otomobile aynı istikamette ilerleyen taksi arkadan çarptı. Kazada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Arıza yapan otomobile taksi çarptı: 2 yaralı
[Fotograf: DHA]

Kaza, saat 00.30 sıralarında D-100 Karayolu Maltepe Mahallesi Edirnekapı istikametinde meydana geldi.

Seyir halindeyken arıza yapan otomobil, sürücüsü tarafından emniyet şeridine çekildi. Aynı istikamette seyir halindeki taksi, arıza yapan otomobile arkadan çarptı. Yanındaki yolcuyla birlikte otomobilden inerek aracın önüne geçen sürücü, çarpmanın etkisiyle yolun kenarına savruldu. Kazada, otomobilin sürücüsü ve yanındaki kadın yolcu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yol kenarına savrularak yaralanan sürücü ve yolcu, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsünün sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Taksi şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan kaza sonrası D-100 Karayolu'nda oluşan trafik, araçların çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılmasıyla normale döndü.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

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