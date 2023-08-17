İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 20 gözaltı

İzmir Emniyeti, Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarının yakalanmamak için sık sık ev değiştirdiklerini tespit etti.

Şüphelilerin, örgütsel kaydı bulunmayan kişiler üzerine kiralanan ve yakın akrabalarından dahi gizledikleri hücre evlerinde kaldıkları, faaliyetlerine bu evlerde devam ettikleri belirlendi.

Aralarında meslekten ihraç edilen asker ve öğretmenlerin de olduğu şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Farklı adreslere yapılan baskınlarda 20 şüpheli gözaltına alındı. Hücre evlerinde yapılan aramalarda yüklü miktarda para, dijital materyal ve 1 sahte kimlik ele geçirildi.

Aralarında Bylock kullanıcılarının bulunduğu şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.