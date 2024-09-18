Çok Bulutlu 21.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 18.09.2024 10:46

İzmir'de FETÖ operasyonu: 22 hükümlü ve şüpheli yakalandı

İzmir'de FETÖ'nün "gaybubet evleri" olarak bilinen hücre evlerine yönelik operasyonda hükümlü ve şüphelilerden oluşan 22 kişi yakalandı.

İzmir'de FETÖ operasyonu: 22 hükümlü ve şüpheli yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan bulunan, örgütün gizli haberleşme sistemi "ByLock" kullanan ve mesajlarda isimleri geçen, örgüt üyeliğinden arama kaydı ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Polis, kent merkezi, Tire, Ödemiş, Urla, Kemalpaşa, Foça ve Torbalı ilçelerindeki operasyonda 22 kişiyi yakaladı.

Operasyon kapsamında 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

ETİKETLER
FETÖ İzmir Terör Örgütü
Sıradaki Haber
Türkiye'de ortalama yaşam süresi belli oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:25
İstanbul'da 210 kaçak cep telefonu ele geçirildi
11:24
Bakan Bolat: Aldığımız tedbirlerle otomotiv ve emlak piyasasında ciddi düşüşler oldu
11:18
Artvin'de kapanan 32 köy yolu ulaşıma açıldı
11:16
Hayalet sınıf kuran özel okullara ciddi yaptırımlar geliyor
11:08
Kore Savaşı'na asker gönderilmesinin üzerinden 74 yıl geçti
11:09
27 yaşındaki şüphelinin 29 suç kaydı bulunuyor
Zeugma Mozaik Müzesi 3 sergiye ev sahipliği yapıyor
Zeugma Mozaik Müzesi 3 sergiye ev sahipliği yapıyor
FOTO FOKUS
Kurnaz tilki ayakkabı ve terlik hırsızı çıktı
Kurnaz tilki ayakkabı ve terlik hırsızı çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ