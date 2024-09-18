Gaz kaçağı olan otomobil akaryakıt istasyonunda böyle patladı

Olay, dün İstanbul'un Tuzla İlçesi Tepeören Mahallesi'nde saat 18.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, bir akaryakıt istasyonunda sürücüsünün içinde olduğu park halindeki bir otomobilde gaz kaçağı nedeniyle patlama meydana geldi.

Patlama sonrasında alevler çıkmaya başladı. Araçtan alev çıktığını gören akaryakıt istasyonunda çalışan görevliler yangın söndürme tüpleriyle araca müdahale etti.

Patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı

Yaşanılan olayda kimse zarar görmezken, aracın akaryakıt istasyonu içinde patlamaması faciayı önledi. O anlar ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde otomobil içerisinde sürücünün oturduğu ve bir anda aracın alt kısmından bir patlamanın olup ardından alevlerin çıktığı, o alevleri ise akaryakıt istasyonunda çalışan bir görevlinin yangın tüpüyle söndürdüğü görülüyor.