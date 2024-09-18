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Türkiye
İHA 18.09.2024 10:13

Gaz kaçağı olan otomobil akaryakıt istasyonunda böyle patladı

İstanbul'da bir akaryakıt istasyonunda park halindeki otomobilde gaz kaçağı nedeniyle patlama meydana geldi. Patlama sonrasında alev alan aracı akaryakıt istasyonunda çalışan görevliler söndürdü. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

Olay, dün İstanbul'un Tuzla İlçesi Tepeören Mahallesi'nde saat 18.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, bir akaryakıt istasyonunda sürücüsünün içinde olduğu park halindeki bir otomobilde gaz kaçağı nedeniyle patlama meydana geldi.

Patlama sonrasında alevler çıkmaya başladı. Araçtan alev çıktığını gören akaryakıt istasyonunda çalışan görevliler yangın söndürme tüpleriyle araca müdahale etti.

Gaz kaçağı olan otomobil akaryakıt istasyonunda böyle patladı

Patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı

Yaşanılan olayda kimse zarar görmezken, aracın akaryakıt istasyonu içinde patlamaması faciayı önledi. O anlar ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde otomobil içerisinde sürücünün oturduğu ve bir anda aracın alt kısmından bir patlamanın olup ardından alevlerin çıktığı, o alevleri ise akaryakıt istasyonunda çalışan bir görevlinin yangın tüpüyle söndürdüğü görülüyor.

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