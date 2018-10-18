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İzmir'de Emniyet ve MİT'ten terör operasyonu: 13 gözaltı

İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Emniyet ve MİT'in ortaklaşa düzenlediği operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı.

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İzmirde Emniyet ve MİTten terör operasyonu: 13 gözaltı

Terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarda, örgütün sözde yöneticileri tarafından verilen talimatlar doğrultusunda sosyal medya üzerinden örgütün propagandasını yapan ve örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri altında konuşma yapanlara İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yakalama kararı çıkarıldı.

İzmir MİT Bölge Başkanlığı, İstihbarat ve Özel Harekat Şube Müdürlükleri ekiplerinin desteğiyle yapılan operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda, terör örgütü propagandası içeriği olan çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Kaynak: AA

Etiketler: izmir, emniyet, mit, terör operasyonu
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