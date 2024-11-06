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Türkiye
DHA 06.11.2024 18:51

İzmir'de düzensiz göçmen operasyonu: 109 kaçak göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçelerinde 43'ü çocuk toplam 103 kaçak göçmen ve 1 organizatör şüphelisi yakalandı; Karaburun ve Seferihisar ilçelerinde ise 30'u çocuk toplam 109 kaçak göçmen kurtarıldı.

İzmir'de düzensiz göçmen operasyonu: 109 kaçak göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 05.25’te Çeşme ve 08.25’te Dikili ilçesi açıklarında içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu 1'er lastik bot tespit etti. Bölgelere giden ekipler, 2 lastik botta bulunan 24'ü çocuk 63 kaçak göçmeni yakaladı.

İzmir'de düzensiz göçmen operasyonu: 109 kaçak göçmen kurtarıldı

Dikili ilçesinde 19'u çocuk 40 göçmen yakalandı

Öte yandan, Dikili ilçesinde ise 04.47’de Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Dikili/ Koldestim) ve Çandarlı İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, kara üzerinde bir grup kaçak göçmen tespit ederek kamyonet içerisinde bulunan 19'u çocuk 40 kaçak göçmeni ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı.

İzmir'de düzensiz göçmen operasyonu: 109 kaçak göçmen kurtarıldı

Seferihisar açıklarında 63 göçmen kurtarıldı

Aynı gün saat 19.30’da Karaburun, 02.50 ve saat 07.00'de Seferihisar ilçesi açıklarında 2 can salı ve 2 lastik bot içerisinde kaçak göçmen tespit edildi. Bölgeye giden ekipler Karaburun açıklarında iki can salında bulunan 6'sı çocuk 46 kaçak göçmeni kurtardı. Seferihisar'daki 1'i motor arızası nedeniyle sürüklenen 2 lastik bottaki kaçak göçmenlerin yardım talebi üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik botu 24'ü çocuk 63 kaçak göçmeni kurtardı.

Karaya çıkartılan 73'ü çocuk toplam 212 kaçak göçmen işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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